Трамп продлил на год действие санкций в отношении России
Президент США Дональд Трамп на год продлил действие ряда санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белом доме.
Уточняется, что речь о рестрикциях в отношении РФ, которые были введены в 2022, 2018 и 2014 годах. Трамп заявил, что ограничительные меры должны остаться в силе после 6 марта 2025 года.
Ранее американский лидер отмечал, что возможность снятия санкций США с России будет рассмотрена в будущем. По его словам, на данный момент подобных договоренностей не существует.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщал, что Москва не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru