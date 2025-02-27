Трамп продлил на год действие санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие ряда санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белом доме.

Уточняется, что речь о рестрикциях в отношении РФ, которые были введены в 2022, 2018 и 2014 годах. Трамп заявил, что ограничительные меры должны остаться в силе после 6 марта 2025 года.

Ранее американский лидер отмечал, что возможность снятия санкций США с России будет рассмотрена в будущем. По его словам, на данный момент подобных договоренностей не существует.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщал, что Москва не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

