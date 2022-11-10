СМИ: Вашингтон не будет передавать Киеву беспилотники Gray Eagle
Американские власти не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Издание отмечает, что Пентагон отклонил запрос Киева на предоставление беспилотников, потому что это может «привести к эскалации конфликта». Как отмечает издание, представитель компании General Atomics, которая разрабатывает беспилотники, подтвердил, что предприятие поставили в известность о таком решении.
Ранее США приостановили сделку по продаже Киеву беспилотников MQ-1C Gray Eagle, опасаясь, что аппараты могут попасть в руки российских специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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