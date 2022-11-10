СМИ: Вашингтон не будет передавать Киеву беспилотники Gray Eagle

Издание отмечает, что Пентагон отклонил запрос Киева на предоставление беспилотников, потому что это может «привести к эскалации конфликта». Как отмечает издание, представитель компании General Atomics, которая разрабатывает беспилотники, подтвердил, что предприятие поставили в известность о таком решении.

Ранее США приостановили сделку по продаже Киеву беспилотников MQ-1C Gray Eagle, опасаясь, что аппараты могут попасть в руки российских специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

