СМИ: Вашингтон не будет передавать Киеву беспилотники Gray Eagle

Американские власти не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle, несмотря на просьбы Киева и группы американских конгрессменов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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Издание отмечает, что Пентагон отклонил запрос Киева на предоставление беспилотников, потому что это может «привести к эскалации конфликта». Как отмечает издание, представитель компании General Atomics, которая разрабатывает беспилотники, подтвердил, что предприятие поставили в известность о таком решении.

Ранее США приостановили сделку по продаже Киеву беспилотников MQ-1C Gray Eagle, опасаясь, что аппараты могут попасть в руки российских специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: defense.gov
ТЕГИ:СШАУкраинаБеспилотники
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