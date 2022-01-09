СМИ: Вашингтон может обсудить с Москвой вопрос размещения ракет в Европе
США в рамках предстоящих переговоров с Россией по безопасности планируют обсудить размещение ракет и масштабы военных учений в Европе, сообщают «Известия» со ссылкой на Washington Post.
Вашингтон собирается выяснить, серьезно ли Москва относится к разрешению кризиса вокруг Украины или же использует выдвигаемые ею требования для затягивания сложившейся ситуации.
В Женеве официальные лица США проследят, будут ли их российские коллеги выдвигать уже ранее объявленные требования или вместо этого сосредоточатся на такой области, как размещение ракет.
«Если русские хотят поговорить о проблемах контроля над обычными вооружениями, то обсуждение необходимо — и это повысит вероятность того, что кризис может быть найден дипломатическим путем», — сообщила эксперт по России в Центре новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.
В конце декабря Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, не исключил возможную встречу с Владимиром Путиным уже в январе. Уже на следующей неделе Москва проведет серию консультаций с западными партнерами состоится. 10 января состоятся переговоры с США в Женеве, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ. В настоящее время нет понимания, когда может состояться очная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
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