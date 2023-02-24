СМИ: Вашингтон может дать Киеву финансы, чтобы Украина смирилась с потерей территорий

«Хотя никто не готов сказать об этом прямо, можно усомниться в том, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают», — указывает издание.

Как отмечается в материале, Россия не может проиграть в украинском конфликте, и наиболее вероятный исход событий — оставление присоединенных территорий за РФ. Однако украинцы могут воспринять это как «предательство» Запада.

«Но, в конце концов, у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться», — пишет Time.

Отмечается, что западные страны «подсластят пилюлю», предоставив Украине масштабную помощь в восстановлении, пишет Ura.ru.

Между тем в Белом доме подтвердили выделение нового пакета военной помощи Киеву на $2 млрд, указывает RT.

