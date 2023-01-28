СМИ: Американский генерал призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем

«Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — говорится в документе.

По мнению Минихана, Пекин может попытаться воспользоваться президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2024 году для установления контроля над Тайванем. Служебная записка адресована всем командующим боевыми частями ВВС, им приказано также до конца февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с Китаем.

Представитель аэромобильного командования заявил о подлинности документа, по словам источника, приказ Минихана основывается на прошлогодних «основополагающих усилиях» по подготовке к возможному противостоянию «в случае провала сдерживания».

