СМИ: Американский генерал призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем

Генерал ВВС США Майк Минихан предположил, что США через несколько лет будут воевать с Китаем. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на служебную записку военачальника.

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«Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — говорится в документе.

По мнению Минихана, Пекин может попытаться воспользоваться президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2024 году для установления контроля над Тайванем. Служебная записка адресована всем командующим боевыми частями ВВС, им приказано также до конца февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с Китаем.

Представитель аэромобильного командования заявил о подлинности документа, по словам источника, приказ Минихана основывается на прошлогодних «основополагающих усилиях» по подготовке к возможному противостоянию «в случае провала сдерживания».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВВС СШАКитайСША
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