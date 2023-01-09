Власти Польши заявили, что Варшава может передать Киеву несколько танков Leopard

По его словам, власти страны на сегодняшний день рассматривают предложение о том, чтобы Польша приняла участие в «коалиции стран», которые обладают такими боевыми машинами. Кумох подчеркнул, что если Варшава и передаст Киеву Leopard, то их количество нельзя будет измерять десятками или сотнями.

Ранее, 9 января, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что президент Анджей Дуда в понедельник собирает кабинет министров страны для обсуждения ситуации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

