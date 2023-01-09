Власти Польши заявили, что Варшава может передать Киеву несколько танков Leopard

Украина сможет получить от Польши лишь символическое количество танков Leopard. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире радиостанции Zet.

СМИ: Польша повысит зарплаты шпионам из-за конфликта на Украине

По его словам, власти страны на сегодняшний день рассматривают предложение о том, чтобы Польша приняла участие в «коалиции стран», которые обладают такими боевыми машинами. Кумох подчеркнул, что если Варшава и передаст Киеву Leopard, то их количество нельзя будет измерять десятками или сотнями.

Ранее, 9 января, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что президент Анджей Дуда в понедельник собирает кабинет министров страны для обсуждения ситуации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры