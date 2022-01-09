СМИ: Вашингтон хочет наложить эмбарго на РФ наряду с Ираном, КНДР, Кубой и Сирией
Американские власти решили внести Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников США.
Это произойдет в случае ее нападения на Украину. По словам собеседников агентства, Москва пострадает из-за экономических ограничений в случае вторжения: Вашингтон хочет внести ее в список стран с эмбарго по аналогии с четырьмя государствами. На данный момент эмбарго наряду с Ираном, КНДР наложено на Кубу и Сирию.
По словам экспертов, будут введены ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, а также вероятно на иностранные товары, изготовленные в рамках юрисдикции США.
Напомним, Вашингтон собирается выяснить, серьезно ли Москва относится к разрешению кризиса вокруг Украины или же использует выдвигаемые ею требования для затягивания сложившейся ситуации.
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