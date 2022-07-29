Аргентина, Бразилия и Мексика не стали осуждать конфликт на Украине
Аргентина, Бразилия и Мексика не стали присоединиться к позиции американских стран по осуждению конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию, принятой по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла в Бразилиа.
«Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», - говорится в документе.
Тем временем, Мексика полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA, а потому Мехико присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.
Боевые действия решительно осудили Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару знает, как решить конфликт на Украине. Политик намекнул на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.
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