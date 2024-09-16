СМИ: В зону поражения Storm Shadow попадают 14 военных авиабаз РФ

В зону поражения ракет Storm Shadow британского производства попадают 14 военных авиабаз России, сообщает The Times.

СМИ: Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

Издание опубликовало соответствующую карту. На нее нанесен радиус действия ракет и отмечены различные возможные объекты. Собеседник газеты заявил, что из-за успешного подавления Россией GPS Storm Shadow могут не попасть в цель и им нужно использовать засекреченную американскую систему картографических данных. По этой причине Киеву необходимо разрешение Вашингтона для использования этих ракет для ударов по российской территории.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование своих дальнобойных ракет для ударов вглубь России, пока президент Украины Владимир Зеленский не представит ему свой «победный» план, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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