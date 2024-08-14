СМИ: В здании второго энергоблока АЭС «Фукусима-1» произошла утечка воды

По информации компании-оператора станции TEPCO, утечка обнаружилась после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива было зафиксировано аномальное снижение уровня воды. Подача воды была временно остановлена, а в здание был запущен робот для обследования помещений.

Вытекшая из резервуара вода через дренажные отверстия попала в подвал здания. Проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива нет.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга и Владивостока нашли опасность радиоактивного загрязнения курильской акватории водами, которые сбрасывают в Японии с АЭС «Фукусима-1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

