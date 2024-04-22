Обнаружена опасность загрязнения курильской акватории сбросами воды с «Фукусимы»

Ученые из Санкт-Петербурга и Владивостока нашли опасность радиоактивного загрязнения курильской акватории водами, которые сбрасывают в Японии с АЭС «Фукусима-1», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Сотрудники АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды

Отмечается, что ученые построили модель пути распространения и степень загрязнения Южно-Курильской рыболовной зоны водами, которые сбрасывают с «Фукусимы». Исследователи полагают, что прибрежные районы Курильских островов могут быть загрязнены.

В начале феврале на АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, передает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Курильские ОстроваЯпонияФукусима

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