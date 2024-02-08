Сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» сравнили с аварией в Чернобыле

По его словам, в воде, которая заражена стронцием и цезием, содержатся «22 миллиарда беккерелей радионуклидов», что является «очень большой дозой».

С ним согласился онколог Вадим Покровский, который провёл аналогию с аварией на Чернобыльской АЭС.

«После аварии на ЧАЭС в тех очагах, где выпадали радиоактивные осадки, из всех видов рака наиболее значимым было увеличение заболеваемости раком щитовидной железы, причем в большинстве случаев у детей», – указал он.

Врач добавил, что если рядом с «Фукусимой» нет сельскохозяйственных предприятий, то большой угрозы попадания радиоактивных веществ в организм человека не будет, однако для этого следует закрыть зону заражения.

Ранее Роспотребнадзор не выявил превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки нескольких тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».