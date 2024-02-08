Сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» сравнили с аварией в Чернобыле
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии может сказаться на здоровье населения, сообщает «ФедералПресс».
По его словам, в воде, которая заражена стронцием и цезием, содержатся «22 миллиарда беккерелей радионуклидов», что является «очень большой дозой».
С ним согласился онколог Вадим Покровский, который провёл аналогию с аварией на Чернобыльской АЭС.
«После аварии на ЧАЭС в тех очагах, где выпадали радиоактивные осадки, из всех видов рака наиболее значимым было увеличение заболеваемости раком щитовидной железы, причем в большинстве случаев у детей», – указал он.
Врач добавил, что если рядом с «Фукусимой» нет сельскохозяйственных предприятий, то большой угрозы попадания радиоактивных веществ в организм человека не будет, однако для этого следует закрыть зону заражения.
Ранее Роспотребнадзор не выявил превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки нескольких тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru