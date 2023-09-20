СМИ: В Японии уничтожат более 86 млн доз вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения Японии намерено уничтожить более 86 млн доз вакцин от коронавируса, сообщает Yomiuri.
По данным издания, решение принято в связи с началом в стране вакцинации от нового штамма коронавируса ХВВ1.5, поэтому препараты от предыдущих штаммов отправят в утиль.
Уточняется, что уничтожат 5,15 млн вакцин Moderna от штамма «омикрон», 8,3 млн доз вакцины Phizer от первоначального варианта COVID-19 и 26,5 млн доз от «омикрона».
Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что следует сделать вакцину нового поколения, которая поможет защитить граждан от новых подвидов COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru