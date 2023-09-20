Вирусолог Нетесов: «Спутник-V» будет слабее против подвида COVID-19 «Пирола»

Новые подвиды коронавируса, включая «пиролу», могут обойти вакцину, которая настроена на исходный вариант, заявил Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН.

«Вариант «пирола» настораживает, так как он очень сильно изменен по сравнению с «омикроном» и другими. Поэтому ожидается, что он будет преодолевать иммунитет от всех предыдущих вакцин. У нас вакцина «Спутник» настроена на исходный уханьский вариант, есть несколько вакцин всего в мире, которые настроены под вариант «омикрон». Эффективность нашей вакцины, конечно, будет похуже, потому что она отстает от тех штаммов, которые есть», - отметил он.

С ним согласился главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Здесь вопрос о завершении исследований новой вакцины. Очень тяжело показать эффективность вакцины, когда нет высокой степени вакцинации. Эффективность вакцины в том, сколько не заболеет тяжело. Это техническая сторона вопроса исследования. Мы хотим иметь вакцину от новых штаммов, нужно говорить о ходе исследования. Эффективность вакцины от уханьского штамма в разы меньше, когда мы говорим о новых подвидах»,- указал он.

Постковидный синдром возможен даже при легком течении COVID-19, в зоне риска не только граждане с хроническими заболеваниями, заявил ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

