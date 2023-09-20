Вирусолог Нетесов: «Спутник-V» будет слабее против подвида COVID-19 «Пирола»
Академик РАН Сергей Нетесов заявил, что вакцина «Спутник» настроена на исходный вариант, новые штаммы могут ее обойти.
Новые подвиды коронавируса, включая «пиролу», могут обойти вакцину, которая настроена на исходный вариант, заявил Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН.
«Вариант «пирола» настораживает, так как он очень сильно изменен по сравнению с «омикроном» и другими. Поэтому ожидается, что он будет преодолевать иммунитет от всех предыдущих вакцин. У нас вакцина «Спутник» настроена на исходный уханьский вариант, есть несколько вакцин всего в мире, которые настроены под вариант «омикрон». Эффективность нашей вакцины, конечно, будет похуже, потому что она отстает от тех штаммов, которые есть», - отметил он.
С ним согласился главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.
«Здесь вопрос о завершении исследований новой вакцины. Очень тяжело показать эффективность вакцины, когда нет высокой степени вакцинации. Эффективность вакцины в том, сколько не заболеет тяжело. Это техническая сторона вопроса исследования. Мы хотим иметь вакцину от новых штаммов, нужно говорить о ходе исследования. Эффективность вакцины от уханьского штамма в разы меньше, когда мы говорим о новых подвидах»,- указал он.
Постковидный синдром возможен даже при легком течении COVID-19, в зоне риска не только граждане с хроническими заболеваниями, заявил ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru