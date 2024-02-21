СМИ: В Японии прошел последний фестиваль голых мужчин

Мероприятие устраивали ежегодно на седьмой день нового года по восточному календарю. В уединенном храме молодые мужчины в одних набедренных повязках на морозе боролись друг с другом за талисман, обещающий процветание и благополучие.

Организаторы Сомин-сай утверждают, что фестиваль проводился на протяжении тысячи лет, однако сейчас достаточного количества желающих найти не удаётся. По этой причине фестиваль 2024 года станет последним.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру спорта России Олегу Матыцину расширить Всероссийский реестр видов спорта и список испытаний ГТО, дополнив их кулачным боем «стенка на стенку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

