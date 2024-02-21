СМИ: В Японии прошел последний фестиваль голых мужчин
Последний фестиваль Сомин-сай, также известный как фестиваль голых мужчин, прошёл в японском храме Кокусэки в префектуре Иватэ, сообщает CNN.
Мероприятие устраивали ежегодно на седьмой день нового года по восточному календарю. В уединенном храме молодые мужчины в одних набедренных повязках на морозе боролись друг с другом за талисман, обещающий процветание и благополучие.
Организаторы Сомин-сай утверждают, что фестиваль проводился на протяжении тысячи лет, однако сейчас достаточного количества желающих найти не удаётся. По этой причине фестиваль 2024 года станет последним.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru