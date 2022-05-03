СМИ: в Японии подорожала лапша из-за ситуации с Украиной

Большая часть гречневой крупы, из которой в стране готовят традиционную лапшу, поставляется из России, являющейся крупнейшим производителем гречихи в мире. Перебои с доставкой затрудняют и задерживают закупки.

Существенный скачок цен на сырьевые товары в сочетании с падением иены привел к росту цен. Соевый соус, мука, овощи, применяемые для начинки темпура, а также рыба, из которой готовится бульон, подорожали.

Европе грозят волнения из-за санкций политиков, предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН» эксперт по нефтегазовой промышленности Рустам Танкаев.

