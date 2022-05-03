СМИ: в Японии подорожала лапша из-за ситуации с Украиной

Владельцы кафе и магазинов в Японии жалуются на то, что им пришлось поднять цены на гречневую лапшу в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Reuters.

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Большая часть гречневой крупы, из которой в стране готовят традиционную лапшу, поставляется из России, являющейся крупнейшим производителем гречихи в мире. Перебои с доставкой затрудняют и задерживают закупки.

Существенный скачок цен на сырьевые товары в сочетании с падением иены привел к росту цен. Соевый соус, мука, овощи, применяемые для начинки темпура, а также рыба, из которой готовится бульон, подорожали.

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ФОТО: pixabay.com
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