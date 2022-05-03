СМИ: в Японии подорожала лапша из-за ситуации с Украиной
Владельцы кафе и магазинов в Японии жалуются на то, что им пришлось поднять цены на гречневую лапшу в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Reuters.
Большая часть гречневой крупы, из которой в стране готовят традиционную лапшу, поставляется из России, являющейся крупнейшим производителем гречихи в мире. Перебои с доставкой затрудняют и задерживают закупки.
Существенный скачок цен на сырьевые товары в сочетании с падением иены привел к росту цен. Соевый соус, мука, овощи, применяемые для начинки темпура, а также рыба, из которой готовится бульон, подорожали.
Европе грозят волнения из-за санкций политиков, предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН» эксперт по нефтегазовой промышленности Рустам Танкаев.
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