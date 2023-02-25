СМИ: В Турции появилась загадочная воронка глубиной в 15 метров

По данным агентства, загадочную воронку обнаружили в чистом поле в деревне Карапынар. Ее диаметр составляет 100 метров, глубина — 12-15 метров. Причины явления пока неизвестны.

Как отметил директор центра исследований воронок Технического университета Коньи Фетулла Арык в беседе с Anadolu, что воронка никак не связана с мощными землетрясениями, которые зафиксировали в Турции 6 и 20 февраля.

Ранее стало известно, что Мраморное море на 15-20 метров отступило от берега в районе Стамбула из-за перепадов давления.

