СМИ: В Турции появилась загадочная воронка глубиной в 15 метров
Воронка неизвестного происхождения глубиной до 15 метров образовалась в деревне в провинции Конья в центре Турции. Об этом сообщает DHA.
По данным агентства, загадочную воронку обнаружили в чистом поле в деревне Карапынар. Ее диаметр составляет 100 метров, глубина — 12-15 метров. Причины явления пока неизвестны.
Как отметил директор центра исследований воронок Технического университета Коньи Фетулла Арык в беседе с Anadolu, что воронка никак не связана с мощными землетрясениями, которые зафиксировали в Турции 6 и 20 февраля.
Ранее стало известно, что Мраморное море на 15-20 метров отступило от берега в районе Стамбула из-за перепадов давления.
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