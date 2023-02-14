Мраморное море внезапно отступило от берега в районе Стамбула

Турецкие СМИ опубликовали видеозаписи происшествия. На кадрах видно, что в районе Авджылар море отступило от берега, а скалы обнажились.

По данным ученых Обсерватории Кандилли, сложившаяся ситуация — обычное метеорологическое явление, отмечает телеканал «360». Оно спровоцировано перепадами давления и не связано с землетрясениями, произошедшими в Турции на минувшей неделе.

Между тем научный руководитель геофизического института филиала ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук», доктор физико-математических наук, профессор Владислав Заалишвили заявил, что в Турции в течение одного-двух лет могут продолжаться землетрясения, пишет Газета.ру.

