СМИ: В трех сирийских городах ввели комендантский час

Комендантский час ввели в трех городах Сирии – Латакии, Дамаске и Тартусе, он будет действовать с 17:00 до 5:00. Об этом сообщила газета «Аль-Ватан».

Согласно данным, комендантский час не будет распространяться, в частности, на пожарных, бригады скорой помощи и силы внутренней безопасности. За нарушение предусмотрено наказание в виде месяца лишения свободы.

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В Дамаске, крупнейшем городе Сирии, представлены все этноконфессиональные общины страны. В приморских Латакии и Тартусе, как и на всем сирийском побережье, большинство населения составляют алавиты – последователи синкретического учения, которое можно рассматривать как ответвление шиитского ислама.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН заявил, что Россия вряд ли сможет сохранить военные базы в Сирии, где произошла смена власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
ТЕГИ:ДамаскСирия

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