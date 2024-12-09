СМИ: В трех сирийских городах ввели комендантский час

Комендантский час ввели в трех городах Сирии – Латакии, Дамаске и Тартусе, он будет действовать с 17:00 до 5:00. Об этом сообщила газета «Аль-Ватан».

Согласно данным, комендантский час не будет распространяться, в частности, на пожарных, бригады скорой помощи и силы внутренней безопасности. За нарушение предусмотрено наказание в виде месяца лишения свободы.