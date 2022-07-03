СМИ: В таможне подтвердили задержание российского судна в Турции

Ранее в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что по требованию Киева таможня Турции задержала грузовое судно РФ, якобы перевозившее украинское зерно. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы полностью сотрудничаем [с Анкарой – прим. НСН). В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», - приводит слова украинского дипломата ТАСС.

Боднар также заявил о планах турецкой стороны провести 4 июля, в понедельник, «заседание следователей, на котором будет определена дальнейшая судьба судна».

Ранее Украина попросила Турцию задержать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом. Об этом сообщает Reuters сo ссылкой на представителя МИД Украины. По данным Генпрокуратуры страны, на судне находится зерно, вывезенное незаконно из Бердянска.

