Путин заявил, что количество украинского зерна никак не влияет на мировые рынки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, сообщает пресс-служба Кремля.

В Румынии сошли с рельсов 15 украинских вагонов-зерновозов

На встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо он отметил, что по данному вопросу Москва находится в плотном рабочем контакте с профильной организацией ООН.

Также российский лидер указал, что количество украинского зерна никак не влияет на мировые рынки

«По нашим данным, там пять млн тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки», - уточнил Путин.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из порта Бердянска отправилось первое судно с зерном.

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ФОТО: РИА Новости
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