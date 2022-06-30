Путин заявил, что количество украинского зерна никак не влияет на мировые рынки

На встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо он отметил, что по данному вопросу Москва находится в плотном рабочем контакте с профильной организацией ООН.

Также российский лидер указал, что количество украинского зерна никак не влияет на мировые рынки

«По нашим данным, там пять млн тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки», - уточнил Путин.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из порта Бердянска отправилось первое судно с зерном.

