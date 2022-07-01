Украина попросила Турцию задержать судно под флагом РФ
Украина попросила Турцию задержать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом. Об этом сообщает Reuters сo ссылкой на представителя МИД Украины.
По данным Генпрокуратуры страны, на судне находится зерно, вывезенное незаконно из Бердянска. Как считают в ведомстве, судно направляется в турецкий город Карасу.
Генпрокуратура просит Турция досмотреть зудно и взять зерно на судебно-медицинскую экспертизу.
Украинский Бердянск в настоящее время находится под контролем российских военных.
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