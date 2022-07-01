Украина попросила Турцию задержать судно под флагом РФ

Украина попросила Турцию задержать грузовое судно «Жибек Жолы» под российским флагом. Об этом сообщает Reuters сo ссылкой на представителя МИД Украины.

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По данным Генпрокуратуры страны, на судне находится зерно, вывезенное незаконно из Бердянска. Как считают в ведомстве, судно направляется в турецкий город Карасу.

Генпрокуратура просит Турция досмотреть зудно и взять зерно на судебно-медицинскую экспертизу.

Украинский Бердянск в настоящее время находится под контролем российских военных.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:ТурцияУкраина
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