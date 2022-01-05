СМИ: в сторону Казахстана вылетел самолёт специального лётного отряда «Россия»

Самолёт Ту-214 специального лётного отряда (СЛО) «Россия» вылетел из Москвы в направлении Казахстана, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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В сообщении говорится, что борт вылетел из московского аэропорта Внуково и, предположительно, направляется в столицу Казахстана в Нур-Султан и уже пересёк границу.

Ранее Telegram-канал KazTAG со ссылкой на собственные источники сообщил, что бизнес-джеты начали массово покидать Казахстан и улетать в направлении Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Казахстана не обращались к России за помощью из-за массовых протестов.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыКазахстанСамолеты
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