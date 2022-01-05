Кадыров призвал народ Казахстана не идти на поводу у провокаторов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Instagram заявил, что ему небезразлична судьба Казахстана.
Он напомнил, что в республике родился его отец, там же похоронен брат его дедушки, в сложные времена «братский казахстанский народ» оказал помощь.
В ходе совместного прямого эфира в со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым Кадыров призвал казахский народ не разрушать государство, а тем, кто возглавляет протесты, он посоветовал остановиться.
«Мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий. Война никогда к хорошему не приводит», — заключил глава Чечни.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Казахстана не обращались к России за помощью из-за массовых протестов, сообщают «Невские новости».
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