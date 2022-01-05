Кадыров призвал народ Казахстана не идти на поводу у провокаторов

Он напомнил, что в республике родился его отец, там же похоронен брат его дедушки, в сложные времена «братский казахстанский народ» оказал помощь.

В ходе совместного прямого эфира в со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым Кадыров призвал казахский народ не разрушать государство, а тем, кто возглавляет протесты, он посоветовал остановиться.

«Мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий. Война никогда к хорошему не приводит», — заключил глава Чечни.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Казахстана не обращались к России за помощью из-за массовых протестов, сообщают «Невские новости».