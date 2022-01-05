СМИ: из Казахстана в Европу начали массово вылетать бизнес-джеты
Бизнес-джеты начали массово покидать Казахстан и улетать в направлении Европы, сообщает Telegram-канал KazTAG со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседников канала, до шести частных самолётов вылетели из Алма-Аты, ещё один бизнес-джет вылетел из Нур-Султана.
Telegram-канал Ateo Breaking, в свою очередь, сообщил, что в направлении России из Алма-Аты якобы вылетел правительственный бизнес-джет.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к нации заявил, что занял пост председателя Совета безопасности республики и объявил, что намерен действовать «максимально жёстко», сообщает RT.
Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки. Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.
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