СМИ: из Казахстана в Европу начали массово вылетать бизнес-джеты

По данным собеседников канала, до шести частных самолётов вылетели из Алма-Аты, ещё один бизнес-джет вылетел из Нур-Султана.

Telegram-канал Ateo Breaking, в свою очередь, сообщил, что в направлении России из Алма-Аты якобы вылетел правительственный бизнес-джет.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к нации заявил, что занял пост председателя Совета безопасности республики и объявил, что намерен действовать «максимально жёстко», сообщает RT.

Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки. Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.