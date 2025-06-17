Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на наличие у Тегерана современных систем слежения и противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в публикации в собственной социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, иранские оборонительные средства не сопоставимы по уровню с американскими технологиями, которые он назвал непревзойденными.