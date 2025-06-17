Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на наличие у Тегерана современных систем слежения и противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в публикации в собственной социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, иранские оборонительные средства не сопоставимы по уровню с американскими технологиями, которые он назвал непревзойденными.
Он отметил, что Соединенные Штаты располагают лучшими в мире военными разработками, что, по его утверждению, обеспечило полный контроль над иранским небом.
Представитель Пентагона ранее сообщил о передислокации в зону Ближнего Востока авианосной ударной группы во главе с кораблем USS Nimitz. Переброска осуществляется в рамках миссии Центрального командования США (CENTCOM) и направлена на усиление защиты американского контингента в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана
- СМИ: ЧП с танкерами в Оманском проливе не связано с внешним вмешательством
- СМИ: Иран начал очередную волну ответных ударов по Израилю
- Двое мирных жителей погибли в Курской области из-за обстрела ВСУ
- Картаполов рассказал о плюсах отправки военных КНДР в Курскую область
- Госдума приняла закон о защите русского языка
- Путин встретится с руководителями международных информагентств
- Россиянам назвали признаки скрученного пробега у автомобиля
- Михалков рассказал о нереализованной идее по квотированию западных фильмов
- Еврокомиссия предложила полностью запретить закупки газа в РФ к концу 2027 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru