Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные установили полный контроль над воздушным пространством Ирана, несмотря на наличие у Тегерана современных систем слежения и противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в публикации в собственной социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, иранские оборонительные средства не сопоставимы по уровню с американскими технологиями, которые он назвал непревзойденными.

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Он отметил, что Соединенные Штаты располагают лучшими в мире военными разработками, что, по его утверждению, обеспечило полный контроль над иранским небом.

Представитель Пентагона ранее сообщил о передислокации в зону Ближнего Востока авианосной ударной группы во главе с кораблем USS Nimitz. Переброска осуществляется в рамках миссии Центрального командования США (CENTCOM) и направлена на усиление защиты американского контингента в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Воздушное пространствоИранСШАДональд Трамп

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