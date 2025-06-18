Иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который запомнится на века

Государственное телевидение Ирана заявило, что мир ждет запоминающийся сюрприз, сообщается в Telegram «Политика страны».

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«Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века», — следует из сообщения.

Другие подробности не приводятся.

Ранее президент COIF Дональд Трамп заявил о полном контроле США над воздушным пространством Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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