СМИ: В США выявили рекордные 1,13 млн случаев COVID-19 за сутки

По данным агентства на 10 января, в Соединенных Штатах госпитализировали 135,5 тысячи пациентов за 24 часа. Смертность среди COVID-больных составляет около 1700 человек в день «по сравнению с примерно 1400 в последние дни — в пределах, наблюдавшихся ранее этой зимой».

Отмечается, что окончательная цифра новых заражений может быть еще больше: не все штаты опубликовали данные о числе новых случаев COVID-19, сообщает РЕН ТВ.

Предыдущий рекорд суточного прироста заболевших COVID-19 в США — 1,03 млн случаев — был зафиксирован 3 января. Увеличение числа пациентов с коронавирусом связано с распространением омикрон-штамма, пишет Газета.ру.

