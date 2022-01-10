В ВОЗ заявили, что рано думать о конце пандемии
Конец пандемии уже просматривается, но миру еще предстоит преодолеть несколько всплесков заболеваемости. Об этом рассказал специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью телеканалу Sky News.
«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу», – отметил спецпосланник ВОЗ. Он подчеркнул, что в следующие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет тяжелой, потому что вирус продолжает эволюционировать. По мнению спецпосланника, новые штаммы будут появляться каждые три-четыре месяца.
Набарро объяснил, что одной из причин роста количества заболевших является невозможность развивающихся стран снова ввести жесткие ограничительные меры из-за ущерба их экономике.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном увеличении числа заболевших из-за распространения омикрон-штамма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru