В ВОЗ заявили, что рано думать о конце пандемии

Конец пандемии уже просматривается, но миру еще предстоит преодолеть несколько всплесков заболеваемости. Об этом рассказал специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью телеканалу Sky News.

Врач заявил, что «Омикрон» может стать природной вакциной

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу», – отметил спецпосланник ВОЗ. Он подчеркнул, что в следующие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет тяжелой, потому что вирус продолжает эволюционировать. По мнению спецпосланника, новые штаммы будут появляться каждые три-четыре месяца.

Набарро объяснил, что одной из причин роста количества заболевших является невозможность развивающихся стран снова ввести жесткие ограничительные меры из-за ущерба их экономике.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном увеличении числа заболевших из-за распространения омикрон-штамма.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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