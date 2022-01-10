В ВОЗ заявили, что рано думать о конце пандемии

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу», – отметил спецпосланник ВОЗ. Он подчеркнул, что в следующие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет тяжелой, потому что вирус продолжает эволюционировать. По мнению спецпосланника, новые штаммы будут появляться каждые три-четыре месяца.

Набарро объяснил, что одной из причин роста количества заболевших является невозможность развивающихся стран снова ввести жесткие ограничительные меры из-за ущерба их экономике.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном увеличении числа заболевших из-за распространения омикрон-штамма.

