СМИ: В США требуют добиться исключения России из Интерпола
Законодатели США требуют от администрации президента страны Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола. Члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе уже направили соответствующее обращение в Госдепартамент и Минюст, сообщает CNN.
По данным телекомпании, состоящая из представителей обеих палат Конгресса комиссия считает необходимым приостановить членство РФ в международной полицейской организации на фоне обострения на Украине. Законодатели призывают госсекретаря Энтони Блинкена и генпрокурора Меррика Гарланда «воспользоваться положением» Соединенных Штатов в Интерполе.
Авторы обращения считают, что США должны дать понять организации, что ее бездействие «серьезно скажется» на отчислениях в бюджет Интерпола со стороны Вашингтона и на «юридической неприкосновенности» на территории Соединенных Штатов.
Ранее западные страны уже призывали исключить РФ из международной полицейской организации из-за ситуации на Украине. Однако в Интерполе заявили, что не будут этого делать, так как исключение России может нанести ущерб глобальной безопасности. Тем не менее, организация намерена изменить порядок рассмотрения запросов РФ.
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