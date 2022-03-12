СМИ: В США требуют добиться исключения России из Интерпола

По данным телекомпании, состоящая из представителей обеих палат Конгресса комиссия считает необходимым приостановить членство РФ в международной полицейской организации на фоне обострения на Украине. Законодатели призывают госсекретаря Энтони Блинкена и генпрокурора Меррика Гарланда «воспользоваться положением» Соединенных Штатов в Интерполе.

Авторы обращения считают, что США должны дать понять организации, что ее бездействие «серьезно скажется» на отчислениях в бюджет Интерпола со стороны Вашингтона и на «юридической неприкосновенности» на территории Соединенных Штатов.

Ранее западные страны уже призывали исключить РФ из международной полицейской организации из-за ситуации на Украине. Однако в Интерполе заявили, что не будут этого делать, так как исключение России может нанести ущерб глобальной безопасности. Тем не менее, организация намерена изменить порядок рассмотрения запросов РФ.

