СМИ: В США спасатели покинули зону урагана «Хелен» из-за ополченцев

Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования США, работающих в районах Северной Каролины, которые пострадали от урагана «Хелен», покинули зону стихийного бедствия, сообщает The Washington Post.

Число жертв урагана «Милтон» во Флориде достигло 16 человек

По данным издания, это произошло из-за сообщений об угрозе «вооруженных ополченцев». Нацгвардия заметила «два грузовика вооруженных ополченцев», которые утверждали, что охотятся на сотрудников агентства.

Спасатели переместились в безопасный район и приостановили часть работ.

Ранее стало известно, что обрушившиеся на США ураганы «Милтон» и «Хелен» могут повлиять на итоги президентских выборов, которые планируются в стране в ноябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Marta Lavandier / AP
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