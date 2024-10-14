СМИ: В США спасатели покинули зону урагана «Хелен» из-за ополченцев
Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования США, работающих в районах Северной Каролины, которые пострадали от урагана «Хелен», покинули зону стихийного бедствия, сообщает The Washington Post.
По данным издания, это произошло из-за сообщений об угрозе «вооруженных ополченцев». Нацгвардия заметила «два грузовика вооруженных ополченцев», которые утверждали, что охотятся на сотрудников агентства.
Спасатели переместились в безопасный район и приостановили часть работ.
Ранее стало известно, что обрушившиеся на США ураганы «Милтон» и «Хелен» могут повлиять на итоги президентских выборов, которые планируются в стране в ноябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru