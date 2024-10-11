Число жертв урагана «Милтон» во Флориде достигло 16 человек
11 октября 202418:06
В США в штате Флорида в результате действия урагана «Милтон» число погибших достигло 16 человек, сообщает телеканал CBS News.
Власти заявляют, что из-за разгула стихии почти 3,5 миллиона жителей Флориды остались без электричества.
Как отмечается, незадолго до того, как ураган достиг западных и центральных районов штата, прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.
Ранее стало известно, что США за неделю потратили почти половину годового фонда на борьбу с ЧС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru