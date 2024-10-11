Число жертв урагана «Милтон» во Флориде достигло 16 человек

В США в штате Флорида в результате действия урагана «Милтон» число погибших достигло 16 человек, сообщает телеканал CBS News.

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Власти заявляют, что из-за разгула стихии почти 3,5 миллиона жителей Флориды остались без электричества.

Как отмечается, незадолго до того, как ураган достиг западных и центральных районов штата, прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.

Ранее стало известно, что США за неделю потратили почти половину годового фонда на борьбу с ЧС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Rebecca Blackwell / AP
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