СМИ: Ураганы в США могут повлиять на выборы президента
Обрушившиеся на США ураганы «Милтон» и «Хелен» могут повлиять на итоги президентских выборов, которые планируются в стране в ноябре. Об этом пишет The Washington Post.
«На выборы... могут повлиять любые неожиданности октября, но сейчас ни одна из них не кажется более серьезной, чем осенние ураганы», – отмечает газета.
По данным издания, бушевавший в сентябре ураган «Хелен» стал самым смертоносным в Штатах после «Катрины» 2005 года. При этом сейчас на штат Флорида обрушился ураган «Милтон» максимальной пятой категории опасности, отмечает РЕН ТВ.
Washington Post напомнило, что после урагана «Катрина» в Новом Орлеане более половины жителей не вернулись в свои дома к выборам мэра, проходившим в апреле 2006 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru