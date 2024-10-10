СМИ: Ураганы в США могут повлиять на выборы президента

«На выборы... могут повлиять любые неожиданности октября, но сейчас ни одна из них не кажется более серьезной, чем осенние ураганы», – отмечает газета.

По данным издания, бушевавший в сентябре ураган «Хелен» стал самым смертоносным в Штатах после «Катрины» 2005 года. При этом сейчас на штат Флорида обрушился ураган «Милтон» максимальной пятой категории опасности, отмечает РЕН ТВ.

Washington Post напомнило, что после урагана «Катрина» в Новом Орлеане более половины жителей не вернулись в свои дома к выборам мэра, проходившим в апреле 2006 года.

