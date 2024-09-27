СМИ: В США провели вторую казнь азотом
В американском штате Алабама провели вторую в истории страны смертную казнь азотом, сообщает Associated Press.
Это произошло, несмотря на критику данного метода. Смертный приговор вынесли 59-летнему гражданину США Алану Юджину Миллеру. Его приговорили к казни за убийство трех мужчин. Преступление было совершено в 1999 году. Его последние слова – «Я не совершил ничего, чтобы оказаться здесь».
В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают азот, что провоцирует гипоксию и смерть.
В январе текущего года в Алабаме таким способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита за совершение заказного убийства. ООН и ЕС раскритиковали такой способ смертной казни.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал отменить мораторий на смертную казнь для наркоторговцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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