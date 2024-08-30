Трамп пообещал отменить мораторий на смертную казнь для наркоторговцев
Отменить, действующий в стране с 2021 года, временный мораторий на смертную казнь в отношении наркоторговцев и убийц полицейских, пообещал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает Daily Mail.
«Я бы казнил тех, кто жестоко убивает людей», - заявил Трамп.
По его словам, наркоторговец в среднем за свою жизнь убивает около 500 человек. Кандидат в президенты США подчеркнул, что необходимо вернуть смертную казнь, чтобы предотвратить эпидемию смертей от наркотиков.
Ранее Трамп заявило о важности гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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