Трамп пообещал отменить мораторий на смертную казнь для наркоторговцев

«Я бы казнил тех, кто жестоко убивает людей», - заявил Трамп.

По его словам, наркоторговец в среднем за свою жизнь убивает около 500 человек. Кандидат в президенты США подчеркнул, что необходимо вернуть смертную казнь, чтобы предотвратить эпидемию смертей от наркотиков.

Ранее Трамп заявило о важности гарантировать, что ядерное оружие никогда не будет использовано, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

