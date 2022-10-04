СМИ: В США призвали не преувеличивать успехи Украины
Американские чиновники полагают, что успехи ВСУ на восточном и южном направлениях стратегически важны, однако о победе Киева говорить пока рано. Об этом сообщило Politico.
Собеседники издания уверены, что не следует преувеличивать достижения ВСУ, так как российская армия надежно закрепились в других районах — в частности, в Бахмуте (ДНР). Также Россия продолжает активное сопротивление на купянском направлении. Борьба в Донбассе предстоит особенно изнурительной. Схожего мнения придерживается и представитель Пентагона, пожелавший сохранить анонимность.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru