СМИ: В США призвали не преувеличивать успехи Украины

Американские чиновники полагают, что успехи ВСУ на восточном и южном направлениях стратегически важны, однако о победе Киева говорить пока рано. Об этом сообщило Politico.

В Херсонской области сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок» в районе Дудчан

Собеседники издания уверены, что не следует преувеличивать достижения ВСУ, так как российская армия надежно закрепились в других районах — в частности, в Бахмуте (ДНР). Также Россия продолжает активное сопротивление на купянском направлении. Борьба в Донбассе предстоит особенно изнурительной. Схожего мнения придерживается и представитель Пентагона, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры