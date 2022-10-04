В Херсонской области сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок» в районе Дудчан
4 октября 202212:10
Украинские военные попали в «огневой мешок» в районе села Дудчаны в Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.
Стремоусов добавил, что ВСУ пытаются наступать, но эти попытки отражаются на всех направлениях, пишет RT.
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4 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru