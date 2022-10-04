В Херсонской области сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок» в районе Дудчан

«Нашей армией занята линия обороны. Работает наша авиация и артиллерия, добивая тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Стремоусов добавил, что ВСУ пытаются наступать, но эти попытки отражаются на всех направлениях, пишет RT.

