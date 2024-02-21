СМИ: в США отвергли участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76

Американские власти отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США.

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«Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном участии американских военнослужащих в работе ЗРК Patriot, сбившем лайнер.

Ранее стало известно, что в гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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