«Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном участии американских военнослужащих в работе ЗРК Patriot, сбившем лайнер.

Ранее стало известно, что в гибели военнопленных и экипажа российского Ил-76, сбитого украинской ракетой, виновны британские советники Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

