Издание считает, что европейские лидеры не понимают, что развертывание войск стран Североатлантического альянса в качестве «миротворцев» наверняка неприемлемо для России в любом мирном соглашении, а беседы о «коалиции желающих» могут сорвать переговоры с Москвой.

Политики в Европе лоббируют быструю милитаризацию и развертывание «коалиции желающих» на Украине, даже если это чревато опасной эскалацией и затягиванием конфликта.

Ранее стало известно, что западные страны пока не достигли согласия по размещению военных на Украине. При этом на Западе существует общее понимание того, что после достижения мира «коалиция желающих» сосредоточится на укреплении Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

