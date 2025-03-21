СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН
Французский лидер Эммануэль Макрон изучает альтернативу вводу европейских войск на Украину, сообщает Telegraph.
По данным издания, речь идет о миротворческой миссии ООН. Глава государства поднял тему альтернативы 20 марта на саммите Европейского совета с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который был гостем собравшихся лидеров ЕС.
Тем временем, британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что сроки возможного размещения международного миротворческого контингента на Украине становятся более определенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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