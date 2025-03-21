СМИ: Макрон изучает возможность миссии военных на Украине под эгидой ООН

Французский лидер Эммануэль Макрон изучает альтернативу вводу европейских войск на Украину, сообщает Telegraph.

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По данным издания, речь идет о миротворческой миссии ООН. Глава государства поднял тему альтернативы 20 марта на саммите Европейского совета с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который был гостем собравшихся лидеров ЕС.

Тем временем, британские ВВС ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что сроки возможного размещения международного миротворческого контингента на Украине становятся более определенными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ООНУкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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