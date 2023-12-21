СМИ: В США оправдали отсидевшего 48 лет в тюрьме мужчину

По данным агентства, американца Глинна Симмонса в 1975 году приговорили к смертной казни. Два года спустя мера наказания была заменена пожизненным заключением, отмечает «Свободная пресса».

«Суд ... установил, что преступление, в котором господин Симмонс был обвинен, а затем был приговорен к заключению и помещен в тюрьму, было совершено не господином Симмонсом», — указала судья Эми Палумбо.

Решение было принято на основании «конкретных и убедительных доказательств». По данным прокуратуры, во время судебного разбирательства адвокатам Симмонса не предоставили ключевую улику, отмечает телеканал «360».

Американец провел в тюрьме 48 лет, 1 месяц и 18 дней, это наиболее длительный срок для жертвы судебной ошибки в США. Бывший заключенный может требовать от штата компенсацию в размере $175 тысяч.

