Суд оправдал обвиняемых в смертельной перестрелке под Ростовом

Ростовский областной суд оправдал шестерых обвиняемых по уголовному делу о перестрелке в Орловском районе осенью 2019 году, когда были убиты пять человек. Решение вынесено на основании вердикта присяжных заседателей, которые признали их непричастность к данному преступлению.

Как уточняет RT, следствие обвиняла в содеяном Заури Дакишвили, Гиоргия Дакишвили, Василия Дакишвили, Мераби и Улима Мамаевых, а также Рашида Ибрагимова. События разворачивались 22 октября 2019 года на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка. Согласно материалам дела, между местными жителями возник конфликт из-за спорных участков для выпаса скота.