Суд оправдал обвиняемых в смертельной перестрелке под Ростовом
Ростовский областной суд оправдал шестерых обвиняемых по уголовному делу о перестрелке в Орловском районе осенью 2019 году, когда были убиты пять человек. Решение вынесено на основании вердикта присяжных заседателей, которые признали их непричастность к данному преступлению.
Как уточняет RT, следствие обвиняла в содеяном Заури Дакишвили, Гиоргия Дакишвили, Василия Дакишвили, Мераби и Улима Мамаевых, а также Рашида Ибрагимова. События разворачивались 22 октября 2019 года на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка. Согласно материалам дела, между местными жителями возник конфликт из-за спорных участков для выпаса скота.
В стычке, в частности, участвовали представители двух семей уроженцев Чечни, между которыми были давние судебные разбирательства. Помимо пяти погибших, двое мужчин попали в больницу с ранениями.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в прошлом месяце суд приговорил к пожизненному лишению свободы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru