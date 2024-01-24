СМИ: в США начали обсуждать полный вывод войск из Сирии

По их данным, администрация США не заинтересована в сохранении контингента в Сирии. Американскую миссию в арабской республике Вашингтон считает ненужной.

Отмечается, что сейчас в администрации США обсуждают детали вывода войск. При этом окончательное решение еще не принято.

Входящие в «Исламское сопротивление Ирака» шиитские группировки 18 января атаковали беспилотниками базу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на северо-востоке Сирии, напоминает «Радиоточка НСН».

