СМИ: в США начали обсуждать полный вывод войск из Сирии
Соединенные Штаты рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии, сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепартаменте.
По их данным, администрация США не заинтересована в сохранении контингента в Сирии. Американскую миссию в арабской республике Вашингтон считает ненужной.
Отмечается, что сейчас в администрации США обсуждают детали вывода войск. При этом окончательное решение еще не принято.
Входящие в «Исламское сопротивление Ирака» шиитские группировки 18 января атаковали беспилотниками базу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на северо-востоке Сирии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru