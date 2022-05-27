СМИ: в США могут произойти теракты из-за действий Байдена на Украине
Бесконтрольные поставки американского оружия на Украину могут привести к терактам в США из-за действия наемников, пишет для издания American Thinker журналист Раджан Лаад.
По его словам, на Украине находятся 20 тысяч иностранных бойцов, которых невозможно было тщательно проверить до отправления в зону боевых действий. Некоторые из них могли попасть на Украину, чтобы украсть современное оружие, чтобы потом применить, или продать его на черном рынке.
«Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле», — пишет издание.
Тем временем, власти США могут на предстоящей неделе объявить о новых поставках оружия Украине. Речь идёт о реактивных системах залпового огня.
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