СМИ: в США могут произойти теракты из-за действий Байдена на Украине

По его словам, на Украине находятся 20 тысяч иностранных бойцов, которых невозможно было тщательно проверить до отправления в зону боевых действий. Некоторые из них могли попасть на Украину, чтобы украсть современное оружие, чтобы потом применить, или продать его на черном рынке.

«Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле», — пишет издание.

Тем временем, власти США могут на предстоящей неделе объявить о новых поставках оружия Украине. Речь идёт о реактивных системах залпового огня.

