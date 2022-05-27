СМИ: в США могут произойти теракты из-за действий Байдена на Украине

Бесконтрольные поставки американского оружия на Украину могут привести к терактам в США из-за действия наемников, пишет для издания American Thinker журналист Раджан Лаад.

ВКС России уничтожили на Украине оружие из США

По его словам, на Украине находятся 20 тысяч иностранных бойцов, которых невозможно было тщательно проверить до отправления в зону боевых действий. Некоторые из них могли попасть на Украину, чтобы украсть современное оружие, чтобы потом применить, или продать его на черном рынке.

«Если кто-то из "бойцов" или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле», — пишет издание.

Тем временем, власти США могут на предстоящей неделе объявить о новых поставках оружия Украине. Речь идёт о реактивных системах залпового огня.

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