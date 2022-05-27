СМИ: Вашингтон вскоре может объявить о новых военных поставках на Украину

Американские власти могут на предстоящей неделе объявить о новых поставках оружия Украине, сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

В Пентагоне перечислили оружие, которое отправят Киеву

Речь идёт о реактивных системах залпового огня. Как говорят на Украине, в боях на Донбассе им больше всего нужны РСЗО, которые Запад пока не предоставляет.

Дальность действия тех типов систем, которые интересуют Киев, может достигать 300 километров и использоваться, в том числе для обстрелов целей в глубине территории России.

Напомним, представители США и Украины провели в закрытом режиме переговоры, на которых Вашингтон предупредил Киев о риске эскалации из-за обстрелов по территории России.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:СШАОружиеУкраина
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