СМИ: Вашингтон вскоре может объявить о новых военных поставках на Украину
Американские власти могут на предстоящей неделе объявить о новых поставках оружия Украине, сообщает CNN со ссылкой на чиновников.
Речь идёт о реактивных системах залпового огня. Как говорят на Украине, в боях на Донбассе им больше всего нужны РСЗО, которые Запад пока не предоставляет.
Дальность действия тех типов систем, которые интересуют Киев, может достигать 300 километров и использоваться, в том числе для обстрелов целей в глубине территории России.
Напомним, представители США и Украины провели в закрытом режиме переговоры, на которых Вашингтон предупредил Киев о риске эскалации из-за обстрелов по территории России.
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