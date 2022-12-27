СМИ: в США из-за снежной бури отменено тысячи авиарейсов

Еще около 14 тысяч рейсов задерживаются.

Напомним, снежная буря и резкое похолодание в США привели к гибели 41 человека в 12 штатах. А 25 декабря более 200 тысяч американцев остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

