СМИ: в США из-за снежной бури отменено тысячи авиарейсов
27 декабря 202204:22
В США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури, сообщает Washington Post.
Еще около 14 тысяч рейсов задерживаются.
Напомним, снежная буря и резкое похолодание в США привели к гибели 41 человека в 12 штатах. А 25 декабря более 200 тысяч американцев остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- СМИ: в США из-за снежной бури отменено тысячи авиарейсов
- ОНК: Яшина* этапировали из московского СИЗО
- Футболист Пеле начал прощаться с семьей
- Армию Сербии привели в состояние боевой готовности
- Маск прокомментировал предсказания Медведева на год
- Врач: «поедающая мозг» амеба не передается от человека к человеку
- Украина потратила почти все оружие производства НАТО и СССР
- В Кремле оценили возможность переговоров на условиях Киева
- «Ирония судьбы» попала в список международных рождественских фильмов
- Украина захотела провести «мирный саммит» в ООН
26 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru