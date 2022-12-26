В США число жертв снежной бури увеличилось до 34
26 декабря 202205:01
Число погибших в результате снежной бури в США достигло 34, сообщает телеканал ABC.
Больше всего жертв в штате Нью-Йорк - 12. Там сотни людей были спасены из своих машин, когда были застигнуты стихией в дороге.
За выходные в США отменили более 5 тыс. рейсов.
Ранее сообщалось, что как минимум 23 человека погибли в результате происшествий, вызванных снежной бурей, которая бушует в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru