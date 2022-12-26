В США число жертв снежной бури увеличилось до 34

Больше всего жертв в штате Нью-Йорк - 12. Там сотни людей были спасены из своих машин, когда были застигнуты стихией в дороге.

За выходные в США отменили более 5 тыс. рейсов.

Ранее сообщалось, что как минимум 23 человека погибли в результате происшествий, вызванных снежной бурей, которая бушует в США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

