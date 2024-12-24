СМИ: В США госпитализирован экс-президент Клинтон
24 декабря 202403:03
Бывшего американского лидера Билла Клинтона госпитализировали, сообщает телеканал NBC News.
У него высокая температура на фоне лихорадки. Экс-президент решил провериться.
В больнице в Вашингтоне 78-летнего Клинтона обследуют и возьмут анализы.
Ранее Клинтон вспомнил беседу с Ельциным о расширении НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru