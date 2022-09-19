Клинтон вспомнил беседу с Ельциным о расширении НАТО

По словам политика, между ними состоялся диалог, в ходе которого президент США спросил, допускает ли российский лидер удар США по России с военной базы НАТО в Польше. «Он ответил: "Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона"», — сказал в эфире телекомпании бывший американский президент.

Клинтон объяснял своему коллеги, что в будущем угроза для мира будет исходить от негосударственных субъектов и авторитарных стран, передающих оружие массового поражения террористическим группировкам. Глава Белого дома предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в альянсе».

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия представляет наибольшую угрозу для Альянса. По его словам, НАТО остается гарантом безопасности Германии и будет «защищать каждый квадратный метр нашей территории», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



