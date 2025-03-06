СМИ: В США думают, что приостановка помощи Киеву будет недолгой

Издание пишет, что представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если Зеленский уступит требованиям американских властей.

Ранее стало известно, что спор Трампа и Зеленского отразил недовольство контактами с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

