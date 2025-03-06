СМИ: В США думают, что приостановка помощи Киеву будет недолгой
6 марта 202502:01
Представители американской администрации предположили, что приостановка помощи Киеву может быть недолгой, если президент Украины Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома, сообщает New York Times.
Издание пишет, что представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если Зеленский уступит требованиям американских властей.
Ранее стало известно, что спор Трампа и Зеленского отразил недовольство контактами с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru